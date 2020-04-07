В нацпарке «Мещерский» оштрафовали более 20 любителей шашлыка

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В связи со сложной эпидемиологической обстановкой рязанцам не рекомендовано посещать парки и скверы. Но не все соблюдают эти предписания. Так, в субботу, 4 апреля, несколько десятков человек отправились на шашлыки и на рыбалку. Местом отдыха они выбрали парк «Мещерский».

Сотрудники отдела охраны провели рейд по парку вместе с ГИБДД по Клепиковскому району.

В результате было заведено 12 административных дел и составлено 9 протоколов в отношении отдыхающих. Большинство из них приехало из Московской области, сообщает сайт нацпарка. Двое нарушителей прибыли из Гусь-Хрустального, остальные – рязанцы.

Встретились на реке Пра и отдыхающие семьями с детьми. На безответственных родителей составили протоколы, которые будут переданы в местные ПДН.

Также сотрудники правопорядка задержали 4 квадроцикла без государственных регистрационных знаков.