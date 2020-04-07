В Москву отправлены анализы 20 рязанцев на коронавирус

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По состоянию на 16 часов вторника, 6 апреля, число заболевших коронавирусом в Рязанской области не изменилось. Заболевание подтверждено у 17 человек. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона. 

Трое из заболевших уже выздоровели и выписаны из больницы имени Семашко в Рязани. На подтверждение в Москву отправили анализы 20 пациентов. Все они сейчас изолированы и находятся под контролем медиков. 

На это время известно 2267 гражданах, контактировавших с заражёнными или подозрительными на заболевание, а также вернувшихся из-за границы.  У 1323 из них медицинское наблюдение завершено, они здоровы. 944 человек проходят лабораторное обследование на COVID-19.

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