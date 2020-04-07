В Москву отправлены анализы 20 рязанцев на коронавирус

-

По состоянию на 16 часов вторника, 6 апреля, число заболевших коронавирусом в Рязанской области не изменилось. Заболевание подтверждено у 17 человек. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.

Трое из заболевших уже выздоровели и выписаны из больницы имени Семашко в Рязани. На подтверждение в Москву отправили анализы 20 пациентов. Все они сейчас изолированы и находятся под контролем медиков.

На это время известно 2267 гражданах, контактировавших с заражёнными или подозрительными на заболевание, а также вернувшихся из-за границы. У 1323 из них медицинское наблюдение завершено, они здоровы. 944 человек проходят лабораторное обследование на COVID-19.