В Минстрое рассказали, когда решится вопрос обманутых дольщиков ЖК «Альфа» в Рязани

23 июля 2020 года между правительством Рязанской области и Федеральным фондом подписано соглашение о софинансировании восстановления прав дольщиков, в том числе многоэтажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Стройкова в г. Рязани. 2-я очередь.

В целях ускорения реализации проекта уже сейчас ведётся разработка проектной документации на завершение строительства объекта. Это позволит сократить сроки на несколько месяцев. Готовится смета для определения окончательной стоимости выполнения работ. Эти документы будут представлены на государственную экспертизу.

Конкурсным управляющим направлены в Федеральный фонд в установленные сроки необходимые документы для принятия решения Наблюдательным советом Фонда по завершению строительства многоквартирного жилого дома.

Вместе с тем, Федеральному Фонду необходимо выполнить ряд мероприятий для принятия решения Наблюдательным советом:

— подготовить отчёт об оценке;

— провести инструментальное обследование объекта.

После принятия решения Наблюдательным Советом Федерального фонда будет заключено соглашение о финансировании строительства между федеральным и региональным фондами.

В Арбитражном суде права застройщика будут переданы от банкрота ООО «Альфа Рязань» к региональному фонду. Региональный фонд на основании конкурсных процедур определит генерального подрядчика, который завершит строительство дома.