В Милославской школе отремонтировали спортзал

В среду, 7 октября, депутат Госдумы, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Елена Митина вместе с главой администрации Милославского района Михаилом Ромодиным посетила Милославскую школу и осмотрела спортивный зал, отремонтированный в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт».

На ремонт спортзала из бюджетов всех уровней было выделено около 1 млн. руб. В спортзале были отремонтированы стены, заменены оконные и дверные блоки, оборудованы отдельные раздевалки для мальчиков и девочек, туалетные и душевые комнаты.

В качестве подарка Елена Митина вручила учителю физкультуры мячи для игры в футбол, волейбол и баскетбол.

Парламентарий отметила, что в 2020 году в рамках проекта «Детский спорт» в Рязанской области отремонтированы 8 спортивных залов и оборудованы инвентарем 3 спортивных площадки в школах малых городов и поселков городского типа.

– Также идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Старожилове, – рассказала Елена Митина.