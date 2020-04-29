В Михайлове ветер повредил крыши и унёс теплицу

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В городе Михайлове Рязанской области в среду, 29 апреля, ветер повредил крыши домов и унёс теплицу. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Всё произошло на улице Лавренёва. При этом теплица улетела на соседний участок. Её хозяйка сообщила, что теплица стоила 20 тысяч рублей, ещё пять она отдала за её сборку. 

Теплицей владела работающая пенсионерка. Женщина рассказала, что восстановлению её имущество не подлежит. 

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