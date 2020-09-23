В мэрии Рязани объяснили, куда пропали маршрутки №87

Маршрутки №87, ходившие из Недостоева до площади Театральной, перестали работать из-за аннулирования лицензии у перевозчика. Об этом сообщили в мэрии Рязани.

После решения арбитражного суда было выдано временное разрешение на работу на этом маршруте, но оно перестало действовать в начале августа. Был объявлен конкурс по выбору нового перевозчика, но его признали несостоявшимся.

Скоро должен быть запущен новый конкурс, сейчас для него готовятся документы. Пока же рязанцам предлагается пользоваться троллейбусом №16.