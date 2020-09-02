В мэрии прокомментировали ситуацию со школьным питанием в Рязани

Пресс-служба администрации Рязани прокомментировала ситуацию со школьным питанием.
Напомним, с 1 сентября, в России бесплатным питанием должны быть обеспечены все ученики начальной школы – с 1 по 4 класс. В соцсетях появились комментарии о том, что из-за этого подорожало питание для других школьников. Это вызвало возмущение у родителей.
В мэрии Рязани рассказали, что бесплатное питание для школьников в городе включает мясные и рыбные блюда. Льготники смогут есть в школе дважды – дети получают бесплатное горячее питание и полдник.
На полдник дети могут получить, например, чай с булочкой. Но будут и другие варианты.
По информации администрации, дети, не относящиеся к льготникам, могут получать питание и по 87 рублей и по 58 как раньше. В первом случае еда не будет отличаться от бесплатного горячего питания, во втором будет менее калорийной.
Также в мэрии подчеркнули, что все вопросы по организации школьного питания будут решаться с представителями родительской общественности, которые могут внести свои предложения и коррективы.