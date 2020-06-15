В массовом ДТП в Рязани пострадал человек

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В результате ДТП на улице Циолковского в Рязани пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в воскресенье, 14 июня, в 22.50 у дома №21 на улице Циолковского в Рязани. 21-летний рязанец, ехавший за рулём автомобиля ВАЗ-2114, на нерегулируемом перекрёстке столкнулся с ВАЗ-2115 под управлением 23-летнего жителя Рязани и с «БМВ 530» под управлением 20-летней рязанки.

Водителю «четырнадцатой», получившему травмы, потребовалась помощь врачей.

По факту аварии проводится проверка.