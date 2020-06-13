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В массовом ДТП в Михайловском районе погиб человек

7info
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В результате ДТП с участием трёх автомобилей в Михайловском районе погиб человек. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Массовое ДТП произошло в четверг, 11 июня, в 22.55 на 188-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий». Столкнулись три автомобиля – Chevrolet Lacetti, Lada Xray и фура MAN.

В результате ДТП погиб 36-летний водитель Chevrolet Lacetti из Московской области. Кроме того, помощь медиков потребовалась 56-летнему дальнобойщику и 52-летнему водителю Lada Xray. 

Обстоятельства произошедшего уточняются. 

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