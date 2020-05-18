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В лесу под Рязанью найдено тело женщины

7info 2
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В воскресенье, 17 мая, в лесу в Рязанской области было обнаружено тело женщины. Инцидент произошёл недалеко от посёлка Мурмино, сообщает РЕН ТВ.

В СК СУ РФ по Рязанской области сообщили приметы погибшей.

Женщина плотного телосложения, с седыми волосами, на вид 55-65 лет. Была одета в тёмно-синююкуртку, синие штаны, коричневую футболку и чёрные кроссовки.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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