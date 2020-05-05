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В Лесопарке в Рязани построили новую пристань. Строительства продлилось на два месяца дольше, чем планировалось. Сроки сдвинулись из-за распространения коронавируса, сообщает ГТРК «Ока».

Пристань площадью 550 кв.м построили за счёт инвестора. Благоустройством территории и оборудованием спуска занимался город.

Пристань начнёт работать после снятия ограничительных мер. Новый объект позволит ввести новые водные маршруты, что поможет развитию речного туризма в Рязани.

Фото ГТРК «Ока»

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