В Кораблинском районе перевернулся автомобиль, погибла пассажирка

В результате ДТП в Кораблинском районе погибла 42-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась в среду, 12 августа, в 15.30 на 5-м километре автодороги Кораблино – Молвина Слобода – Хомутск – Бестужево – Плотина ГРЭС. По данным Госавтоинспекции, 33-летний житель Ряжска, управлявший ВАЗ-21114, не выбрал безопасную скорость, потерял управление, в результате чего автомобиль перевернулся.

От полученных травм на месте происшествия скончалась 42-летняя пассажирка.

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По факту ДТП проводится проверка.