В Кораблине благоустраивают центральную площадь

В среду, 9 сентября, депутат Госдумы Елена Митина посетила город Кораблино и осмотрела центральную площадь, на которой ведутся работы в рамках реализации программы поддержки местных инициатив.

Глава администрации Кораблинского района Нина Объедкова рассказала, что на благоустройство площади из областного и местного бюджетов было выделено 3,65 млн. руб., плюс – взносы от населения. На данный момент завершается укладка брусчатки и бордюров, начинаются работы по озеленению прилегающей территории. На втором этапе планируется оборудовать на площади сцену, благоустроить сквер, установить лавочки, провести освещение.

В 2020 году на участие в конкурсном отборе для предоставления субсидий в рамках реализации программы поддержки местных инициатив было подано 314 заявок. Субсидии областного бюджета в размере 177,4 млн рублей распределили на 185 проектов местных инициатив.

– Очень рада, что одним из победителей конкурсного отбора стал именно этот проект кораблинских активистов. Центральная площадь – это лицо города. Здесь проводятся все праздники и массовые мероприятия. И поэтому такое место должно быть красивым и благоустроенным, – отметила Елена Митина.