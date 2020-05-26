В Клепиковском районе ввели карантин по бешенству

Губернатор Николай Любимов подписал два постановления о введении карантина по бешенству животных. Об этом сообщается на сайте правительства Рязанской области.
Карантин введён в двух населённых пунктах Клепиковского района – в посёлке станции Пилево Болоньского сельского поселения и в деревне Озерки Уткинского сельского поселения.
Во время карантина там нельзя проводить выставки собак и кошек, натаску собак, вывозить животных из угрожаемой зоны. Ветеринарам необходимо провести все предписанные мероприятия.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram