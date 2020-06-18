В Клепиковском районе перевернулся «БМВ Икс 5»

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Ночью в четверг, 18 июня, в Клепиковском районе произошло ДТП. На 163-м километре автодороги «Москва – Егорьевск – Тума – Касимов» перевернулся «БМВ Икс 5». За рулём автомобиля находился 32-летний житель Московской области.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области, водитель превысил скорость и не справился с управлением. В результате машина съехала в кювет и перевернулась.

Водитель получил травмы и был госпитализирован.