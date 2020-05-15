В Клепиковском районе молодой человек убил отчима

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Касимовский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Рязанской области расследует уголовное дело по факту исчезновения жителя Клепиковского района, 1984 года рождения.

Вечером в октябре 2019 года мужчина вышел из дома и пропал. Выяснилось, что накануне к нему из Владимирской области приезжал 17-летний сын его бывшей сожительницы, погибшей в 2006 году. После встречи пропавший пошёл провожать своего гостя. СУ СК РФ по Рязанской области не уточняет причину ссоры, но сообщает, что между мужчинами произошёл конфликт. 17-летний молодой человек нанёс сожителю матери множество ударов, от которых тот скончался. Тело он закопал в лесу.

Когда выяснилось, что потерпевший не вернулся домой и началось следствие, молодой человек отрицал свою причастность к преступлению и утверждал, что они расстались по дороге. Но в результате 20 различных судебных экспертиз, допроса около 30 свидетелей, многочисленных осмотров и обысков, было установлено, что молодой человек причастен к убийству.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия проводились в Рязанской, Московской и Владимирской областях. В настоящее время подозреваемый задержан. Он признался и указал место сокрытия тела погибшего.

Расследование уголовного дела продолжается.