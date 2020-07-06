В Касимовском районе ВАЗ с прицепом наехал на 12-летнюю девочку

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В пятницу, 3 июля, в 20 часов в 300 метрах от дома №1 на улице Лесной в селе Балушевы Починки Касимовского района произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, 52-летний водитель автомобиля ВАЗ с прицепом совершил наезд колесом прицепа на 12-летнюю девочку. Ребёнок получил травмы, потребовалась помощь врачей.

По факту ДТП проводится проверка.