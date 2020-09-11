В Касимовском районе сел на мель теплоход

На реке Оке в Касимовском районе Рязанской области сел на мель теплоход «Бородино». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, на борту речного судна находится 131 человек. На мель теплоход сел днём в четверг, 10 сентября, но известно об этом стало только на следующий день.

ЧП случилось в 100 метрах от берега у села Квасьево. Повреждений «Бородино» не получил. В этот момент на теплоходе находилось 89 пассажиров.

Сегодня к месту прибыл буксир, которому предстоит снять судно с мели.

Фото: rechcruiz.ru