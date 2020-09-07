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Новости РязаниПроисшествия

В Касимовском районе с работающего предприятия пытались украсть трансформатор

7info
Изображение Emilian Robert Vicol с сайта Pixabay

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» пресекли попытку кражи силового трансформатора с территории завода, расположенного в рабочем поселке Гусь-Железный. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

В полицию обратилась директор расположенного в поселке Гусь-Железный завода, которая сообщила, что охранная система зафиксировала движение в районе электроподстанции предприятия. В это время работников на территория завода быть не должно, да и задания обслуживать подстанцию никому не поручали, поэтому руководитель предположила, что на заводе орудуют воры.

Полицейские немедленно выехали на место. Они проверили данные, передаваемые охранной системой завода и удостоверились, что, возможно, из электроподстанции пытаются совершить кражу оборудования.

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Соблюдая меры скрытого подхода, сотрудники полиции подъехали к электроподстанции и задержали около нее двоих мужчин. Выяснилось, что к попытке хищения силового трансформатора причастны двое 46-летних жителей города Касимова. Один из них ранее был судим за убийство.

По предварительной информации, злоумышленники некоторое время назад, стараясь не привлекать к себе внимания, осмотрели подстанцию, оценили установленное в здании электрооборудование и выбрали пути подъезда для хищения. В выбранный день они на автомобиле подъехали к электроподстанции, взломали входную дверь и начали демонтаж силового трансформатора. Для этого злоумышленники припасли необходимые инструменты. Этот процесс зафиксировала охранная система завода и на адрес оперативно выехали полицейские. За демонтажом добычи приятелей и задержали.

В отношении злоумышленников решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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