В Касимовском районе прошёл автопробег в честь Дня флага России

В субботу, 22 августа, в день Государственного флага РФ, жители посёлка Гусь-Железный Касимовского района организовали автопробег. Инициаторами стали работники местного Дома культуры. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

– Два года мы проводим автопробег на 9 Мая, – говорит художественный руководитель ДК Евгений Коржевин. – На микроавтобусе выезжает агитбригада. У домов ветеранов ее участники поют, танцуют. В этом году также колонной выезжали на День России. В этот раз на машине установили громкоговоритель, из которого звучали песни о нашей стране.

– Традиция понравилась жителям и гостям поселка, – присоединяется к беседе директор ДК Елена Куницына. – Да и пандемия коронавируса внесла свое: в прежние годы мы приглашали односельчан на концерт, а сегодня напомним им о празднике, проезжая мимо их домов.

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Для некоторых жителей Гусь-Железного автопробег станет сюрпризом, а некоторые уже знают о нем: организаторы несколько дней назад уже опубликовали объявление в соцсетях.

– Я приехал из Москвы на выходные к маме и узнал о пробеге, – рассказывает Иван Старостин. – Идея мне очень нравится, мы создаем атмосферу праздника, чувствуется единство.

Пришли к ДК, чтобы поучаствовать, и молодые люди.

– О том, что 22 августа отмечается День российского флага, я узнал еще в младших классах, – говорит Никита Самохвалов. – Нам рассказали историю этого символа и значение полос на нем: белый цвет означает мир, синий – веру, красный – силу народа.

В полдень процессия отъехала от ДК, выехала на центральную площадь и, описав круг почета мимо памятника основателям поселка братьям Баташевым, поехала по улицам. Во время коротких остановок девушки и юноши раздавали прохожим ленточки с триколором.