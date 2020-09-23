Среда, 23 сентября, 2020
20.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

В Касимовском районе прокуратура выявила нарушения в работе школьных лагерей

7info

Школьные лагеря в Касимовском районе проверила межрайонная прокуратура. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

Проверкой установлено, что с 5 августа на территории Касимовского района при школах были открыты лагеря дневного пребывания детей, в которых организовано двухразовое питание.

Практически во всех из них выявлены факты несоблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания и отдыха детей.

 Распространенным нарушением явилось отсутствие москитных сеток в игровых комнатах, а также в столовой, т.е. нарушение п.п. 6.2 и 11.20 СанПиН 2.4.4.2599-10. Нередки случаи нарушения требований п. 6.26 СанПиН 2.4.5.2409-08 — хранение продуктов на пищеблоке без маркировки с информацией о производителе, не соблюдение маркировки разделочного инвентаря и кухонной посуды, в гардеробной санитарная одежда поваров хранилась вместе с их личной одеждой, в холодильниках не соблюдается температурный режим хранения суточных проб).

В одной из школ Касимовского района также выявлено, что в нарушение требований п. 8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08 на момент проверки (13.08.2020) в холодильнике на пищевом блоке хранилась сметана  20 % жирности в количестве 5 ед. по 450 гр. с истекшим сроком годности.

Кроме того, в городской школе выявлено нарушение требований п. 1.7 СанПиН 2.4.4.2599-10 — в личных медицинских карточках сотрудников отсутствуют сведения о прохождении гигиенической аттестации перед открытием пришкольного лагеря.

В целях устранения выявленных нарушений закона Касимовской межрайонной прокуратурой директорам школ внесено 11 представлений, которые находятся на рассмотрении (на настоящий момент по результатам рассмотрения 3 представлений 6 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности).

Кроме того, в отношении должностных лиц, допустивших указанные нарушения, возбуждено 21 производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, и 7 производств по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к административной ответственности.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани отправили на карантин 82 школьных класса – СМИ

Новости Рязани
По состоянию на среду, 23 сентября, в Рязани отправили на карантин из-за ОРВИ учеников 82 классов. Об этом, со ссылкой на городскую...
Узнать больше

Руководитель скопинской администрации сделал прививку от гриппа

Новости Рязани
В среду, 23 сентября, глава скопинской администрации Александр Боков и сотрудники органов местного самоуправления и бюджетных организаций района сделали прививку от гриппа,...
Узнать больше

Опубликована схема движения общественного транспорта из-за перекрытия моста на Ленина

Новости Рязани
Изменения коснутся троллейбусов №3, 5, 6, 8, 10 и автобусов №7, 11, 13, 17, 18, 23, 46, 47, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 88, 91, 98, 99.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Опубликована схема движения общественного транспорта из-за перекрытия моста на Ленина

Новости Рязани
Изменения коснутся троллейбусов №3, 5, 6, 8, 10 и автобусов №7, 11, 13, 17, 18, 23, 46, 47, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 88, 91, 98, 99.
Узнать больше

Рязанка установила мировой рекорд по фридайвингу

Новости Рязани
Сегодня Ольга предпримет попытку установить ещё один рекорд – на этот раз в дисциплине FIM (свободное погружение).
Узнать больше

Всё начинается с кофе

Мой Бизнес. Рязанская область
Кофейня Tigris Coffee радует бодрящими напитками всех посетителей коворкинга Рязанского инновационного научно-технологического центра. Финалист регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Рязанское путешествие космонавта Николая

#КартаКосмосРязань
В Рязани более 30 объектов, связанных с историей российской космонавтики
Узнать больше

Через знания – к звёздам!

#КартаКосмосРязань
Есть в Рязани одно примечательное место, где собраны все рязанские истории, имена и адреса, так или иначе связанные с темой освоением космоса.
Узнать больше

Циолковский: опередивший время

#КартаКосмосРязань
В полный рост, поднявшись пред     грозою, От родных раздолий взаперти  Не...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+