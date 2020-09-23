В Касимовском районе прокуратура выявила нарушения в работе школьных лагерей

Школьные лагеря в Касимовском районе проверила межрайонная прокуратура. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Проверкой установлено, что с 5 августа на территории Касимовского района при школах были открыты лагеря дневного пребывания детей, в которых организовано двухразовое питание.

Практически во всех из них выявлены факты несоблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания и отдыха детей.

Распространенным нарушением явилось отсутствие москитных сеток в игровых комнатах, а также в столовой, т.е. нарушение п.п. 6.2 и 11.20 СанПиН 2.4.4.2599-10. Нередки случаи нарушения требований п. 6.26 СанПиН 2.4.5.2409-08 — хранение продуктов на пищеблоке без маркировки с информацией о производителе, не соблюдение маркировки разделочного инвентаря и кухонной посуды, в гардеробной санитарная одежда поваров хранилась вместе с их личной одеждой, в холодильниках не соблюдается температурный режим хранения суточных проб).

В одной из школ Касимовского района также выявлено, что в нарушение требований п. 8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08 на момент проверки (13.08.2020) в холодильнике на пищевом блоке хранилась сметана 20 % жирности в количестве 5 ед. по 450 гр. с истекшим сроком годности.

Кроме того, в городской школе выявлено нарушение требований п. 1.7 СанПиН 2.4.4.2599-10 — в личных медицинских карточках сотрудников отсутствуют сведения о прохождении гигиенической аттестации перед открытием пришкольного лагеря.

В целях устранения выявленных нарушений закона Касимовской межрайонной прокуратурой директорам школ внесено 11 представлений, которые находятся на рассмотрении (на настоящий момент по результатам рассмотрения 3 представлений 6 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности).

Кроме того, в отношении должностных лиц, допустивших указанные нарушения, возбуждено 21 производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, и 7 производств по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к административной ответственности.