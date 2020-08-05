В Касимовском районе произошло ДТП с пострадавшим

В результате ДТП в Касимовском районе пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась во вторник, 4 августа, в 18 часов на 24-м километре автодороги Касимов-Дмитриево. 46-летний житель Касимова, ехавший в сторону города, не справился с управлением автомобилем «Опель Корса», совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель получил травмы, ему потребовалась помощь медиков.

По факту происшествия проводится проверка.