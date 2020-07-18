В Касимовском районе после аварии перевернулся УАЗ

На трассе «Касимов – Москва» неподалеку от поворота на деревню Клетино Касимовского района Рязанской области произошла авария с участием иномарки с прицепом и УАЗа. Об этом сообщается в группе «Автоклуб города Касимова» социальной сети «ВКонтакте».

Очевидец опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, что в результате случившегося авто отечественного производства перевернулось на бок. Машина получила серьезные повреждения.



На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции. На данный момент официальная информация об аварии и пострадавших отсутствует.

Фото и видео — vk.com