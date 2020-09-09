В Касимовском районе полицейские по горячим следам раскрыли кражу мебели

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» раскрыли совершенную накануне кражу мебели и предметов интерьера из дома в селе Погост. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратилась 26-летняя жительница села Погост, которая сообщила, что, вернувшись домой после недолгой отлучки, она заметила в жилище следы взлома и хищения. Дверной замок был сломан и из комнат пропала часть мебели, люстра и бытовые электроприборы.

Полицейские выехали в село, тщательно опросили пострадавшую и осмотрели жилище. «Следов», напрямую указывающих на личность злоумышленника, отыскать не удалось.

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В беседе с хозяйкой пострадавшего дома выяснилось, что некоторое время назад она жила по другому адресу, а этот дом сдавала в аренду 31-летнему жителю соседнего села. После того, как жилец съехал, она вернулась в свой дом.

Оперативники уголовного розыска заинтересовались этой информацией и решили проверить этого мужчину на причастность к краже. Опыт подсказывал оперативникам, что бывший арендатор мог воспользоваться сведениями об обстановки жилища, слабых местах дверей и решиться на хищение.

Полицейские быстро разыскали 31-летнего жителя Касимовского района и обнаружили у него часть похищенного. Остальное оперативники нашли припрятанным недалеко от пострадавшего дома. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, мужчина, оказавшись в трудной жизненной ситуации, решил воспользоваться информацией о дома в селе Погост и нажиться за чужой счет. Узнав, что хозяйка в отъезде, злоумышленник взломал дверь, проник внутрь и собрал добычу. Часть он спрятал недалеко от дома, чтобы позднее перепрятать и реализовать, а часть забрал с собой. Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 6 лет лишения свободы.