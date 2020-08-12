В Касимовском районе на месяц раньше срока отремонтировали участок дороги

В Касимовском районе завершён ремонт участка автодороги Касимов – Новая Деревня – Елатьма – Савостьяново – Ардабьево – Дмитриево. Об этом сообщили в Минтрансе Рязанской области.

Длина отремонтированного участка – 3 километра. Там провели фрезерование старого асфальта, затем уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия. Кроме того, рабочие починили водопропускные трубы, поставили новую автобусную остановку, а также установили 24 дорожных знака и 412 погонных метров барьерного ограждения. Кроме того, была нанесена разметка.

Сообщается, что работы подрядчик выполнил на месяц раньше срока. Претензий к качеству у проверяющих не возникло.

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Кроме того, продолжается ремонт друго участка этой дороги длиной 5 километров. Там уже положили асфальт, сейчас укрепляют обочины. Завершить ремонт по контракту должны в 3-м квартале 2020 года.

Также в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Касимовском районе ремонтируется ещё одна дорога: Ряжск – Касимов – Нижний Новгород. Ремонтники вышли на завершающий этап работ.

– В общей сложности на ремонт дорог в Касимовском районе по нацпроекту в этом году было направлено 127,4 миллиона рублей, – говорится в сообщении Минтранса Рязанской области.