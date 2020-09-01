В Касимовском районе мужчина хочет получить компенсацию морального вреда за травмы во время ДТП

Касимовским районным судом приостановлено производство по гражданскому делу по иску о взыскании морального вреда. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Гражданин И. обратился в суд с иском с требованием взыскать компенсацию морального вреда с гражданина С. В 2019 году истец ехал в машине, которой управлял ответчик. Автомобиль попал в ДТП, пассажир получил травмы. Теперь он требует с водителя 100 тыс рублей, так как «в результате полученных травм ему были причинены сильные физические и моральные страдания».

В ходе рассмотрения дела ответчик с заявленным иском не согласился, пояснил, что в произошедшем ДТП нет его вины, а истцом не доказан факт образования травм именно от случившегося ДТП, участником которого являлся ответчик.

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По ходатайству ответчика судом назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы выяснить, получены ли указанные истцом в исковом заявлении повреждения здоровья в результате данного дорожно-транспортного происшествия, а также установления степени тяжести вреда здоровью истца, причиненного в результате этого ДТП.

Для проведения указанной экспертизы судом истребованы необходимые медицинские документы в отношении истца, а производство по делу приостановлено на время проведения экспертизы.