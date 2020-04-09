В Касимовском районе двое украли надгробье с кладбища

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Житель посёлка Гусь-Железный Касимовского района обратился в полицию. Он сообщил, что с могилы его родственников пропало металлическое надгробье.

Полицейские осмотрели место происшествия и предположили, что металлическую плиту могли сдать на вторсырьё. Объехав несколько пунктов приёма, полицейские обнаружили украденное надгробье.

Похищенное изъяли и установили личности злоумышленников. Ими оказались 28-летний и 50-летний местные жители. Старший из них ранее уже был судим за кражу с кладбища, сообщает сайт УМВД России по Рязанской области.

На вырученные деньги похитители купили алкоголь. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.