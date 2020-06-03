В Касимове стая собак напала на детей

В Касимове стая бездомных собак напала на детей. Видео размещено в социальной сети ВКонтакте.
Очевидец написал, что эта запись сделала в районе фабрики, на спуске к набережной. По его словам, днём это людное место. На двух детей напала свора бродячих собак. На видео можно заметить, что животных отпугивает мужчина, мальчик сильно испуган и кричит.
Также пользователь ВК сообщил, что регулированием численности животных в городе не занимаются. В администрации говорят, что на это нет денег.
– Но люди уже реально находятся в опасности, – написал пользователь ВК.
Видео: Sid Vihes
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