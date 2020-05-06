В Касимове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже

В Касимове сотрудники Росгвардии при патрулировании улиц обратили внимание на компанию, распивающую алкоголь в центре города. Росгвардейцы задержали нарушителей.
Позже выяснилось, что один из задержанных может быть причастен к краже, совершённой 3 мая. В тот день в деревне Перхурово Касимовского района из дома местного жителя был похищен кошелек с 20 тысячами рублей.
По факту кражи возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Дальнейшим расследованием занимается полиция.
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