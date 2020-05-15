В Касимове пьяная женщина чуть не убила свою мать

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В Касимове бытовая ссора чуть не закончилась убийством. В полицию обратилась 57-летняя женщина. Она рассказала, что дочь угрожает убить её.

Женщины живут вместе. В последнее время мать стала замечать, что её 31-летняя дочь часто бывает пьяной. В очередной раз дочь пришла домой нетрезвой и предложила матери выпить вместе. После застолья хозяйка попросила дочь убрать со стола и помыть посуду. В ответ женщина получила отказ. Началась ссора, в ходе которой дочь набросилась на мать с угрозами задушить.

Женщине удалось вырваться, запереться в комнате и вызвать полицию. Стражи порядка быстро утихомирили скандалистку.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Теперь ей грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо – лишение свободы на срок до 2 лет, сообщает сайт УМВД России по Рязанской области.