В Касимове поздравили участника войны с Японией

3 сентября к жителю Касимова, участнику войны с Японией Борису Георгиевичу Демину приехали гости, чтобы поздравить его с праздником – Днем окончания Второй мировой войны. Глава администрации Валерий Авдеев и председатель совета ветеранов пришли к нему в дом с цветами и подарками. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Борис Демин родился и вырос в Пителинском районе. Оттуда его и забрали в действующую армию 11 января 1943 года.

– Только это уже второй раз, – уточнил ветеран. – Первую повестку я получил осенью 1942-го. Собрался и пошел в Пителинский военкомат, оттуда нас повезли в Сасово на вокзал, дали паек на три дня. Мы уже погрузились в теплушку (ее еще телячьей называют) и стали искать дровишки для буржуйки, тут слышу, кричат мою фамилию. Подошел, офицер посмотрел документы и говорит, возвращайся домой, мол, ошибочка вышла.

Пешком паренек добирался до дома несколько дней.

– После этого я думал, уж не призовут, но нет, забрали, – вспоминает фронтовик. – Снова отвезли в Сасово, мы у офицера спросили, куда нас, а он сказал: «Туда, откуда счет вагонов начинается». Про Дальний Восток тогда было запрещено говорить.

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Почти месяц ехал Демин с товарищами в поезде. По прибытии в Приморский край новобранцев приписали к 409-му пулеметному батальону.

– Жили мы в землянках на сопках близ села Поповка, – рассказывает ветеран. – Как-то раз на железнодорожной станции я увидел на платформе американскую технику. Вот это машины! У нас таких не было.

Два года прослужил Борис Демин на границе. Рядом располагался поселок Барабаш-Левада, возникшей на реке Комиссаровке, которая впадает в озера Ханка.

– 8 августа 1945 года нас построили и объявили, что началась война с Японией, – рассказывает фронтовик. – Позже наша часть поехала к деревушке Ушумун. Не помню, сколько мы там стояли, только как-то раз слышу: стрельба со всех сторон. Товарищи стали кричать, что япошки атакуют. Мы выбежали на улицу с автоматами, чтобы отстреливаться, а полковник кричит: «Без паники! Не стрелять! Победа!»

Борис Демин служил на дальневосточной границе до 1949 года, восстанавливал Владивосток, побывал на острове Русский, а потом вернулся на малую родину. Женился и обосновался в Касимове.