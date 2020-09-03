В Касимове поздравили участника войны с Японией

3 сентября к жителю Касимова, участнику войны с Японией Борису Георгиевичу Демину приехали гости, чтобы поздравить его с праздником – Днем окончания Второй мировой войны. Глава администрации Валерий Авдеев и председатель совета ветеранов пришли к нему в дом с цветами и подарками. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».
Борис Демин родился и вырос в Пителинском районе. Оттуда его и забрали в действующую армию 11 января 1943 года.
Пешком паренек добирался до дома несколько дней.
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Почти месяц ехал Демин с товарищами в поезде. По прибытии в Приморский край новобранцев приписали к 409-му пулеметному батальону.
Два года прослужил Борис Демин на границе. Рядом располагался поселок Барабаш-Левада, возникшей на реке Комиссаровке, которая впадает в озера Ханка.
Борис Демин служил на дальневосточной границе до 1949 года, восстанавливал Владивосток, побывал на острове Русский, а потом вернулся на малую родину. Женился и обосновался в Касимове.
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