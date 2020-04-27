В Касимове пенсионерка торговала спиртным на дому

70-летняя жительница Касимова регулярно продавала спиртные напитки у себя дома. Женщину уже привлекали к административной ответственности. Но штраф не заставил её прекратить незаконную деятельность .
Вскоре выяснилось, что женщина продолжает торговать алкоголем.
Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, теперь злоумышленнице грозит уголовное наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до 1 года.
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