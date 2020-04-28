В Касимове ограбили школу

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В городе Касимов Рязанской области ограбили школу. Директор учебного заведения заметила следы взлома и кражи и обратилась в полицию.

Полицейские выяснили. что в настоящее время школа закрыта, но директор периодически приходит сюда с проверкой. Во время очередного обхода она заметила, что сломано окно и двери в несколько кабинетов. Проверив имущество, директор не досчиталась ноутбука, а портативный компьютер был перенесен к взломанному окну.

Сотрудники полиции предположили, что злоумышленник планирует вернуться за компьютером. Они стали наблюдать за школой и вечером заметили мужчину, который залез в школу.

Злоумышленника задержали. Им оказался 31-летний житель соседней области, ранее судимый за кражи.

Мужчина признался, что хотел продать технику, чтобы купить невесте обручальное кольцо.

Похищенное изъяли. А вору грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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