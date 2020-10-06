В Касимове мужчина убил свою знакомую и совершил еще ряд страшных преступлений

Касимовский следственный отдел завершил расследование ряда уголовных дел, фигурантом которого является один мужчина. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по Рязанской области.

Следователи установили, что вечером 22 марта 2020 года 27-летний мужчина отдыхал в компании своей родственницы. В это время они распивали алкогольные напитки у себя дома. В какой-то момент между родственниками началась ссора, в ходе которой мужчина множество раз ударил 52-летнюю потерпевшую ножом. В результате происшествия, женщина скончалась на месте.

— Когда следователи начали расследовать это дело, то обнаружили еще ряд преступлений, совершенных этим мужчиной. Так, он незаконно лишил свободы свою знакомую, угрожал убийством и испортил чужое имущество, — говорится в сообщении.

Следственный отдел выяснил, что в феврале-марте 2020 года злоумышленник с целью разбоя напал на мужчину возле магазина, угрожал двум женщинам убить их, а также связал одну из них. Однажды он порезал ножом четыре резиновые покрышки на автомобиле, который стоял во дворе его дома.

— Обвиняемый признал себя виновным, а следователь потребовал избрать для него меру пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Таким образом, злоумышленника обвиняют по пяти статьям: «Убийство», «Разбой», «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением», «Угроза убийством» и «Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений».

Расследование уголовного дела уже завершилось. Его направили в суд.