В Канищеве засняли «бешеного» водителя «Приоры»

В микрорайоне Канищево в Рязани сняли на видео, как водитель на автомобиле «Лада Приора» создаёт опасную ситуацию на дороге. Запись размещена в паблике Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР.
По словам автора видео, запись была сделана на улице Бирюзова вечером в субботу, 16 мая. На ней можно заметить, как чёрная «Приора» в последний момент успевает уйти от столкновения со встречным автомобилем.
По данным полиции, за рулём «Приоры» находился 18-летний молодой человек. Его личность установлена. Водителя привлекут к административной ответственности.
Видео: Дария Бочарова
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