В каких случаях ребенок может быть передан на воспитание родственникам?

Ребенок может быть передан на воспитание родственникам в случае отсутствия (утраты) родительского попечения, а также при необходимости присмотра за ним и оказания помощи.

К обстоятельствам, свидетельствующим об отсутствии родительского попечения над несовершеннолетними детьми относятся: смерть родителей, лишение родительских прав, ограничение в родительских правах, признание родителей недееспособными, длительное отсутствие родителей, уклонение родителей от воспитания детей.

Факт отсутствия родительского попечения устанавливается органами опеки и попечительства, которыми ребенок может быть передан родственникам под опеку или на попечение.

При этом данное обстоятельство (наличие у ребенка родственников) является тем обстоятельством, которое органы опеки и попечительства, выявившие такого ребенка, должны установить в первую очередь.

Кроме того, в целях защиты прав и интересов детей законодательством установлен ряд преимуществ устройства ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью родственников перед иными лицами.

Так, бабушки и дедушки, совершеннолетние братья и сестры несовершеннолетнего ребенка имеют преимущественное право быть его опекунами или попечителями перед всеми другими лицами.

Близким родственникам ребенка не требуется проходить подготовку к опекунству или попечительству, а также подготовку в качестве усыновителя.

Подготовлено старшим помощником прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Татьяной Волковой