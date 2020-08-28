В Кадомском районе столкнулись «Киа» и УАЗ

В результате столкновения автомобилей «Киа Соренто» и УАЗ в Кадомском районе пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

ДТП произошло в четверг, 27 августа, в 13.15 на 3-м километре автодороги «Кадом-Кочемирово-Заулки». 47-летний житель Москвы, управляя автомобилем «Киа Соренто», совершил столкновение с автомобилем УАЗ под управлением 72-летнем жителем Кадома.

В аварии получили травмы оба водителя. Мужчины госпитализированы.

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По факту ДТП проводится проверка.