В Госдуме заподозрили Михаила Ефремова в нарушении домашнего ареста

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв собирается обратиться во ФСИН с просьбой проверить, как актёр Михаил Ефремов соблюдает условия домашнего ареста. Об этом сообщает радио «Говорит Москва».

Свищёв заметил, что Ефремов во время суда пользуется мобильным телефоном. Это и станет причиной его обращения в Федеральную службу исполнения наказаний.

Напомним, сейчас по делу Ефремова идёт суд. 8 июня в Москве актёр на своём автомобиле выехал на встречку и врезался в машину, которой управлял рязанец Сергей Захаров. От полученных травм Захаров скончался через некоторое время.

По данным экспертов, в момент аварии актёр находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Дело рассматривает Пресненский суд Москвы.