Госдума готова оказать помощь пострадавшим при пожаре в Скопинском районе

В Госдуме пообещали помочь пострадавшим при пожаре и взрывах боеприпасов на военной базе в Скопинском районе. Такая информация появилась в telgram-канале «Рязанская область» вечером, 7 октября.

Находясь на месте ЧП, губернатор Рязанской области Николай Любимов пообщался с председателем бюджетного комитета Госдумы Андреем Макаровым. Макаров выразил готовность оказать необходимую помощь Рязанской области.

Депутат также отметил, что готов содействовать в решении вопросов, связанных с устранением последствий крупного пожара.

Всю подробную и актуальную информацию о ЧП в Скопинском районе вы можете найти здесь.