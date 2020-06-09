В городе Сасово в День природы организовали субботник

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Сотрудники администрации города Сасово, финансово-казначейского управления и управления имущественных и земельных отношений провели уборку территории архитектурно-мемориального комплекса «Вечный огонь». Субботник был приурочен ко Всемирному дню окружающей среды.

Заместитель главы администрации по социальным вопросам Людмила Амелина, принимавшая участие в уборке, рассказала:

«В этом году проведению субботников помешал введенный в связи с пандемией коронавируса режим самоизоляции. Поэтому призывать жителей на уборку никто не стал. Наши сотрудники сами изъявили желание очистить газонную траву от сорняков и прополоть клумбы. В День природы мы ежегодно убираем эту общественную территорию, и, полагаю, это уже стало доброй традицией. От всей души благодарю всех, кто принимал участие в субботнике. Он прошел дружно и продуктивно, несмотря на жаркую погоду».