В городе Сасово ремонтируют памятник Герою Советского Союза А.С. Мишину

В рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в городе Сасово проводится текущий ремонт памятника Герою Советского Союза А.С. Мишину. Работы ведутся силами и средствами ООО «Стройтех».

Руководитель организации Роман Дзюба рассказал, что помогать ремонтировать городские памятники старается ежегодно.

– В год Памяти и Славы все мы вспоминаем события 1941-1945 годов. Одним из участников этих событий был наш земляк Александр Степанович Мишин. Памятник Герою – важное для сасовцев место. Мы рады, что можем оказать помощь в его реставрации. Думаю, как только снимут ограничительные меры, горожане обязательно придут почтить память Александра Степановича к обновленному мемориалу, – отметил Дзюба.