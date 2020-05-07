В городе Сасово ремонтируют памятник Герою Советского Союза А.С. Мишину

В рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в городе Сасово проводится текущий ремонт памятника Герою Советского Союза А.С. Мишину. Работы ведутся силами и средствами ООО «Стройтех».
Руководитель организации Роман Дзюба рассказал, что помогать ремонтировать городские памятники старается ежегодно.
– В год Памяти и Славы все мы вспоминаем события 1941-1945 годов. Одним из участников этих событий был наш земляк Александр Степанович Мишин. Памятник Герою – важное для сасовцев место. Мы рады, что можем оказать помощь в его реставрации. Думаю, как только снимут ограничительные меры, горожане обязательно придут почтить память Александра Степановича к обновленному мемориалу, – отметил Дзюба.
Первый заместитель главы администрации города по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Сергей Ямщиков выразил глубокую благодарность за оказываемую помощь:
– Силами городской службы мы ежегодно поддерживаем порядок на всех общественных территориях, в том числе на мемориалах. Конечно, по весне большой вклад в благоустройство вносят сами жители, выходя на общегородские субботники. В этом году ситуация складывается так, что помощи нашей службе ждать неоткуда. Приходится работать более напряженно, стараясь успеть выполнить огромный объем работ. Спасибо «Стройтеху» за поддержку!
Благоустройство прилегающей территории будет выполнено позднее.
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