В городе Сасово подрядчик устраняет дефекты дорожного покрытия

Ежегодно в городе Сасово Рязанской области проводится капитальный ремонт автомобильных дорог.

Если на отремонтированных дорогах появляются дефекты покрытия, подрядные организации, выполнявшие ремонт, устраняют их по гарантийным обязательствам. Так, в июле 2020 года, на улице Новикова-Прибоя, отремонтированной в 2018 году, подрядчик АО «Рязаньавтодор» провел гарантийный ремонт.

На очереди – перекрёсток улиц Краснознаменной и Зыкиной. Недочёт будет устранён подрядной организацией «Рязаньавтодор» до конца сентября текущего года.