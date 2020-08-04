В городе-побратиме Рязани итальянской Генуе открыт новый мост

Открытие объекта состоялось 3 августа, в годовщину подписания партнерского соглашения с Рязанью. Новый мост Сан Джорджо в Генуе построен на месте автомобильного моста Моранди, который обрушился два года назад и унес жизни 43 человек. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской городской Думы.

На открытии присутствовал Президент Италии Серджо Маттарелла. Церемония началась с гимна и чтения имён жертв, память которых почтили минутой молчания. Мэр Генуи Марко Буччи отметил, что день открытия моста – исторический день для города.

Мост построен по проекту архитектора Ренцо Пьяно. Строительство проходило в рекордные сроки, в течение семи месяцев, несмотря на жаркую погоду и чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Общая длина моста составляет 1067 метров. Для поддержки конструкции были возведены 18 колонн, средняя высота которых 45 метров. Непосредственно перед открытием в конце июля мост тестировали на прочность 56 грузовиков весом 44 тонны каждый.

– Поздравляю наших итальянских коллег со знаковым событием – открытием нового моста. Два года назад Генуя пережила страшную трагедию, повлекшую человеческие жертвы. День, когда обрушился мост Моранди, разделил жизнь жителей Генуи на «до» и «после». Конечно, необходимо сделать всё, чтобы не допустить повторения трагедии впредь, но транспортная инфраструктура большого города обязательно должна развиваться. Это позволит улучшить логистику и экологию, – прокомментировала открытие моста в Генуе глава Рязани Юлия Рокотянская.