В городе Касимове Рязанской области произошёл пожар на сетевязальной фабрике

В городе Касимове Рязанской области случилось ЧП. Пламя огня охватило сетевязальную фабрику. Об этом сообщили очевидцы происшествия социальной сети ВК в группе «Типичный Касимов».

Пост разместил пользователь Максим Назаркин, который является автором фотографий пожара.

Огонь охватил территорию около 600 квадратных метров. Данное происшествие вызвало широкое обсуждение у участников группы. Судя по комментариям, будущего у фабрики не было, и многие участники переписки предполагают, что на этом месте после пожара начнётся строительство, а вот что будут строить вопрос.

Фото: Максим Назаркин