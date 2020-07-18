В городе Касимове Рязанской области произошёл пожар на сетевязальной фабрике

В городе Касимове Рязанской области случилось ЧП. Пламя огня охватило сетевязальную фабрику. Об этом сообщили очевидцы происшествия социальной сети ВК в группе «Типичный Касимов».
Пост разместил пользователь Максим Назаркин, который является автором фотографий пожара.
Огонь охватил территорию около 600 квадратных метров. Данное происшествие вызвало широкое обсуждение у участников группы. Судя по комментариям, будущего у фабрики не было, и многие участники переписки предполагают, что на этом месте после пожара начнётся строительство, а вот что будут строить вопрос.
Фото: Максим Назаркин
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