В ГИБДД рассказали, куда рязанцы могут поехать на машине

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В официальной группе УГИБДД УМВД России по Рязанской области в ВК появились комментарии по поводу передвижения по региону на автомобиле.

Пользователи соцсети задали сотрудникам Госавтоинспекции вопрос о том, как трактовать пропускной режим во время периода самоизоляции.

– У сотрудников Госавтоинспекции не стоит цели устрашить население. Наша цель сейчас – максимально снизить возможность распространения инфекции через транспортную сеть, – говорится в ответе ГИБДД.

Сотрудники пояснили, что на машине можно спокойно поехать за продуктами в ближайший магазин. Также можно посетить родственников, если им реально требуется помощь. Например, привезти продукты, которые они сами не могут купить. А вот просто в гости или что-то отпраздновать лучше не ездить. Могут и остановить.

Пока нет ответа на вопрос рязанца о том, можно ли поехать в гараж, где у многих хранятся картошка и соления.