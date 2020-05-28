В Генплан Рязани внесут изменения для строительства школы

В среду, 27 мая, на заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы были рассмотрены изменения в Генплан Рязани. Об этом сообщила пресс-служба представительного органа.
В частности, изменения в Генплан будут внесены для строительства школы на месте бывшего троллейбусного депо на улице Дзержинского. Кроме того, изменения коснутся и участка в районе улиц 2-я Линия и Шевченко, рядом со спорткомплексом «Комета». Там планируется построить детский сад.
Оба вопроса уже прошли процедуру общественных слушаний. Для строительства необходимо изменить зонирование, переведя участки в зону образовательных учреждений.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram