В Ермишинском районе раскрыли кражу велосипедов

Жительница посёлка Ермишь Рязанской области заявила в полицию о краже велосипедов. Женщина выглянула в окно и увидела, как кто-то перетаскивает через забор её велосипед. Незаметно прокравшись во двор, женщина увидела, как мужчина уводит через поле два ее велосипеда. Вора она узнала. Это был 30-летний местный житель.
Полицейские застали мужчину дома. Он пытался отрицать свою причастность к краже, но в итоге сознался, что спрятал велосипеды в ближайшей посадке, чтобы потом продать. Злоумышленника задержали. Велосипеды изъяли.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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