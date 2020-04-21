В двух рязанских сёлах установили искусственное освещение

В сёлах Глебово и Екимовка Рязанского района установили искусственное освещение. Фонари появились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В селе Глебово построено 1,9 км линий электроосвещения, в селе Екимовка — 0,6 км. Работы велись с марта 2020 года. В селе Екимовка установлены 22 опоры и 24 светодиодных светильника. В селе Глебово — 54 опоры и 55 светильников.
Согласно контракту, гарантийный срок на эти работы составляет 5 лет.
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