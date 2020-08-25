В двух районах Рязани COVID-19 заразились более тысячи человек

Администрация Рязани сообщила свежие данные о заболеваемости коронавирусом в городе. Информация размещена на официальном сайте мэрии.

На 15 часов понедельника, 24 августа, в Рязанской области зарегистрированы 6 тыс 993 человека с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани проживает 3 тыс 598 заражённых.

Число заражённых в двух районах Рязани превысило тысячу. В частности, в Московском районе города зарегистрировано 1174 случая, в Октябрьском – 1012.

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В Железнодорожном районе заразились 874 человека, в Советском – 538.