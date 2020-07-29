В ДТП в Спасском районе погиб человек

В результате ДТП в Спасском районе погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась во вторник, 28 июля, в 16.10 на 15-м километре автодороги Разбердеево-Устрань-Исады-Студенец. 57-летний местный житель, ехавший в сторону села Фатьяновка на автомобиле «Рено Сандеро», не выбрал безопасную скорость и потерял управление. В результате машина оказалась в кювете и перевернулась.

От полученных травм водитель умер на месте аварии.

По факту ДТП проводится проверка.